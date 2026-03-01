Dumanlı Tabiat Parkı'ndan katrpostallık görüntüler

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Tabiat Parkı, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte yer alıyor. Yeşilin birçok tonunu barındıran alan, yaz aylarında olduğu gibi kışın da ziyaretçilerini büyülüyor.

BEYAZ VE YEŞİLİN UYUMU

Kar yağışının ardından park, beyaz örtüyle kaplanarak çam ormanları arasında adeta tablo gibi bir manzara oluşturdu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu tabiat parkı, drone kameralarıyla havadan görüntülendi ve ziyaretçilere kartpostallık kareler sundu.

KIŞIN DA DOĞAL GÜZELLİK KORUNUYOR

Dumanlı Tabiat Parkı, doğal yapısını koruyarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kış aylarında bembeyaz kar ve yeşil ormanların oluşturduğu kontrast, fotoğraf tutkunları için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Böylece Dumanlı Tabiat Parkı, yılın her mevsiminde doğal güzelliğini koruyarak Erzincan’ın doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.