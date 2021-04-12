Kapadokya bölgesinde hafta sonu etkili olan kar, ilkbahar renklerine bürünen bölgeyi beyaz örtüyle kaplanarak görsel şölene dönüştü.

Nevşehir'de bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Kapadokya'da, nisan ayının gelişiyle boy gösteren çiçekler kar altında kaldı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlar ve kayadan oyma tarihi mekanların karla bütünleşmesi güzel görüntü ortaya çıkardı.

BAHARDA YAĞAN KAR, TURİSTLER İÇİN ÇEKİCİ OLDU

Kapadokya nisan ayında yağan kar, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bütünleşerek turistlerin hayranlığını kazandı.

Tur güzergahlarındaki Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turistik merkezleri gezen turistler ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

KAPADOKYA'YA YAĞAN KAR BÖLGEYE GÜZELLİK KATTI

BÖLGEDE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bölgede, Nevşehir İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri kar temizleme ve yollarda oluşacak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

İlkbaharda Kapadokya'ya yağan kar güzel görüntüler oluşturdu VİDEO