İspanya'dan kutsal topraklara at sırtında giden 3 hacı adayı Konya'da

AA & Ensonhaber

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önce at sırtında kutsal topraklara hac ibadeti yapmak için başlattıkları geleneği yaşatmayı amaçlayan üç arkadaşın yolculuğu devam ediyor.

Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, 8 bin kilometrelik serüvenlerinde sırasıyla İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'yi geçtikten sonra, Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Konya'ya gelerek Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden hacı adayları, burada diğer atlılarla birlikte büyük bir ilgiyle karşılandı.

"HAZRETİ MEVLANA, DÜNYA ÇAPINDA SAYGI GÖRÜYOR"

Abdelkader Harkassi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 bin 500 kilometreyi geride bıraktıklarını belirtti. Türkiye'deki yolculuklarının çok keyifli geçtiğini vurgulayan Harkassi, şunları söyledi:

Konya'da olmaktan çok mutluyuz. Hazreti Mevlana, dünya çapında saygı duyulan bir şahsiyet. Burada, türbesine saygı göstererek bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Türkiye’de inanılmaz bir misafirperverlikle karşılandık. Ramazan boyunca her gün davetler aldık, asla yalnız iftar yapmadık. Mayıs sonunda Suudi Arabistan’a ulaşmayı planlıyoruz. Günde 40 kilometre yol alıyoruz. Biz 4 kişiyiz, 5 atımız var; 2 atımızı dinlendiriyoruz, bu yüzden 3 kişi at üzerinde yol alıyoruz. Diğer arkadaşımız ise atların bakımı ve lojistik işlerle ilgileniyor.

Abdallah Hernandez ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve kendilerini karşılayan herkese teşekkür etti.