İsrailli 1.606 turist, kruvaziyerle Alanya'ya geldi Kruvaziyer turizmi Türkiye açısından koronavirüs salgını öncesindeki hareketliliğin de önüne geçti. Türkiye'nin tüm kıyılarında artık daha fazla gemi ve bu yolla gelen turistlere rastlanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Alanya, kruvaziyer gemilerinin uğrak duraklarından biri. "Crown Iris" kruvaziyeri 1.606 turistle Antalya'nın Alanya ilçesinde demirledi. Panama bayraklı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesini ziyaret etti. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki gemi, Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu İsrailli 1.606 yolcu ve 593 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, Alanya'nın tarihini keşfetti Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Geminin bu yıl dördüncü gelişi Bu yıl ilçeye dördüncü kez gelen geminin gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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