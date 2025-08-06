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İstanbul'da Ağustos ayının en iyi ücretsiz etkinlikleri

Ağustos ayında İstanbul’da cebinizi yormadan eğlenmenin yolları burada. Müzikten açık hava sinemasına, spordan partilere… Hepsi ücretsiz!

Gülnihal Kaya Gülnihal Kaya
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 17:29
İstanbul'da Ağustos ayının en iyi ücretsiz etkinlikleri

İstanbul'da Ağustos ayı boyunca şehrin dört bir yanında ücretsiz konserler, açık hava film gösterimleri var.

Sıcak yaz akşamlarında biraz eğlence peşindeyseniz, üstelik cebinizden para çıkmasın diyorsanız, İstanbul’un ücretsiz etkinlik takvimine göz atmanın tam zamanı.

Pluxee Açık Hava Sineması / Zorlu PSM

Pluxee Sinema Günleri'nin ağustos ayı gösterim takvimi kapsamında, 11 Ağustos'ta 'June & John', 18 Ağustos'ta 'Wild Robot' ve 21 Ağustos'ta ise 'Inglourious Bastards' filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Program detayları zorlupsm.com'da.

Hava Kararınca - Tuğçe Senoğlu / Müze Gazhane

Konser serisi Hava Kararınca’da bu hafta, Tuğçe Şenoğul sahnede olacak.

6 Ağustos Çarşamba

Rıhtımda Yoga / Galataport İstanbul

Rıhtımda Yoga yaz serisinde, bedeninizi dinleyip şehrin temposuna kısa bir mola verebilirsiniz.

Detaylar galataport.com'da.

Nati Yoga ile Yogaya Davet / Zorlu PSM

Zihninizi sakinleştirip, bedeninizi yenilediğiniz bu özel anlar, yaz boyunca devam ediyor. 

Detaylar zorlupsm.com'da.

Ayaküstü Konser / Müze Gazhane

Müze Gazhane’de hafta sonları düzenlenen Ayaküstü Konser serisi devam ediyor!

9 Ağustos Cumartesi

Afterwork Party / Zorlu PSM 

Detaylar zorlupsm.com'da.

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