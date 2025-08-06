İstanbul'da Ağustos ayının en iyi ücretsiz etkinlikleri Ağustos ayında İstanbul’da cebinizi yormadan eğlenmenin yolları burada. Müzikten açık hava sinemasına, spordan partilere… Hepsi ücretsiz!

İstanbul'da Ağustos ayı boyunca şehrin dört bir yanında ücretsiz konserler, açık hava film gösterimleri var. Sıcak yaz akşamlarında biraz eğlence peşindeyseniz, üstelik cebinizden para çıkmasın diyorsanız, İstanbul’un ücretsiz etkinlik takvimine göz atmanın tam zamanı. Pluxee Açık Hava Sineması / Zorlu PSM Pluxee Sinema Günleri'nin ağustos ayı gösterim takvimi kapsamında, 11 Ağustos'ta 'June & John', 18 Ağustos'ta 'Wild Robot' ve 21 Ağustos'ta ise 'Inglourious Bastards' filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Program detayları zorlupsm.com'da. Hava Kararınca - Tuğçe Senoğlu / Müze Gazhane Konser serisi Hava Kararınca’da bu hafta, Tuğçe Şenoğul sahnede olacak. 6 Ağustos Çarşamba Rıhtımda Yoga / Galataport İstanbul Rıhtımda Yoga yaz serisinde, bedeninizi dinleyip şehrin temposuna kısa bir mola verebilirsiniz. Detaylar galataport.com'da. Nati Yoga ile Yogaya Davet / Zorlu PSM Zihninizi sakinleştirip, bedeninizi yenilediğiniz bu özel anlar, yaz boyunca devam ediyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Ayaküstü Konser / Müze Gazhane Müze Gazhane’de hafta sonları düzenlenen Ayaküstü Konser serisi devam ediyor! 9 Ağustos Cumartesi Afterwork Party / Zorlu PSM Detaylar zorlupsm.com'da. Seyahat Haberleri Dünya'da en çok ziyaret edilen 6 şehir

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