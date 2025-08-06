İstanbul'da Ağustos ayının en iyi ücretsiz etkinlikleri

İstanbul'da Ağustos ayı boyunca şehrin dört bir yanında ücretsiz konserler, açık hava film gösterimleri var.
Sıcak yaz akşamlarında biraz eğlence peşindeyseniz, üstelik cebinizden para çıkmasın diyorsanız, İstanbul’un ücretsiz etkinlik takvimine göz atmanın tam zamanı.
Pluxee Açık Hava Sineması / Zorlu PSM
Pluxee Sinema Günleri'nin ağustos ayı gösterim takvimi kapsamında, 11 Ağustos'ta 'June & John', 18 Ağustos'ta 'Wild Robot' ve 21 Ağustos'ta ise 'Inglourious Bastards' filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Program detayları zorlupsm.com'da.
Hava Kararınca - Tuğçe Senoğlu / Müze Gazhane
Konser serisi Hava Kararınca’da bu hafta, Tuğçe Şenoğul sahnede olacak.
6 Ağustos Çarşamba
Rıhtımda Yoga / Galataport İstanbul
Rıhtımda Yoga yaz serisinde, bedeninizi dinleyip şehrin temposuna kısa bir mola verebilirsiniz.
Detaylar galataport.com'da.
Nati Yoga ile Yogaya Davet / Zorlu PSM
Zihninizi sakinleştirip, bedeninizi yenilediğiniz bu özel anlar, yaz boyunca devam ediyor.
Detaylar zorlupsm.com'da.
Ayaküstü Konser / Müze Gazhane
Müze Gazhane’de hafta sonları düzenlenen Ayaküstü Konser serisi devam ediyor!
9 Ağustos Cumartesi
Afterwork Party / Zorlu PSM
Detaylar zorlupsm.com'da.