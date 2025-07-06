Kapadokya’da peribacalarının eşliğinde atlı tur festivali

Nevşehir Valiliği’nin himayesinde, Göreme Belediyesi’nin ev sahipliğinde önceki gün başlayan festivalde, Kapadokya’nın eşsiz peribacaları manzarası sıcak hava balonlarıyla buluştu. Gün doğumu saatlerinde hazırlanan çok sayıda balon, turistleri taşıyarak gökyüzüne yükseldi.

"GÜZEL ATLAR DİYARI" KAPADOKYA

Farklı illerden gelen biniciler ise atlarıyla Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde, balonların renkli görüntüleri arasında toplu gezintiye çıktı. Festival katılımcılarından Türker Tuncer, “Kapadokya, ‘güzel atlar diyarı’ olarak anılıyor. Bu doğal güzellikler arasında atla dolaşmak büyük keyif. Çiftliğimizden 7 atla katıldık ve at güzellik yarışmasına da katılacağız” diye konuştu.

Kadir Özel ise etkinliğin yıl boyu devam etmesini dileyerek, “Balonların arasında sabah erken saatlerde at gezisi yapmak çok keyifliydi. Gün doğumu ve gün batımında safari turları da düzenlendi. Kapadokya’nın arazisi bu spora çok uygun ve atlarla harika uyum sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"BALONLARLA BİRLEŞEN TURLAR BÜYÜLEYİCİ"

Festival sorumlusu Semra Şahin İlhan da bölgenin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Burası gerçekten ‘güzel atlar diyarı’. Balonlarla birleşen turlar büyüleyici. Atlı okçuluk, cirit, akrobasi ve horseball gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Kapadokya’da atçılıkla ilgili bir festival isteği uzun zamandır vardı ve bunu geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz

Festival kapsamında seminerler, çocuk atölyeleri, konserler ve atlı savaş sanatları gösterileri yer alıyor. Etkinlik, yarın düzenlenecek at güzellik yarışması ve ödül töreniyle sona erecek.