Kuraklığın ardından Evci Şelalesi yeniden çağlamaya başladı

Yozgat merkeze bağlı Evci köyünde bulunan Evci Şelalesi, bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti.

Kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Cemil Çiçek Musabeyli Barajı’nı besleyen şelalenin susması, su kaynaklarına ilişkin endişeleri de beraberinde getirmişti.

KAR SULARI VE YAĞMURLA YENİDEN AKIŞ

Son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde biriken karların erimesiyle birlikte şelale yeniden çağlamaya başladı.

Vadi boyunca yaklaşık 5 kilometre uzanan dere yatağında ilerleyen su, Musabeyli Barajı’na kadar ulaşarak barajın su seviyesine katkı sağlıyor.

DOĞA SEVERLERİN YENİ ROTASI

Yeniden canlanan şelale, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Baharın habercisi olarak görülen su akışı, bölgeye görsel bir şölen sunarken, dronla kaydedilen görüntüler doğanın dönüşümünü gözler önüne serdi.