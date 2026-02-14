Trabzon’da doğa ve adrenalin buluşuyor: Şahinkaya uluslararası tırmanış rotası oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi’nde yer alan Şahinkaya, sarp kayalıkları ve eteklerindeki çam ormanlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Taş düşmesi ve kaya bloğu kopması riskinin düşük olması sayesinde güvenli parkurlar sunan bölge, yılın büyük bölümünde tırmanışa elverişli yapısıyla biliniyor.

Kaya tırmanışının yanı sıra trekking, kamp ve foto safari gibi aktiviteler de ziyaretçilere alternatif deneyimler sunuyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TIRMANICILARI AĞIRLADI

Son yıllarda adını uluslararası platformlarda da duyurmaya başlayan Şahinkaya; İsviçreli ünlü tırmanıcı Michel Piola başta olmak üzere Türkiye’nin önemli sporcularından Tunç Fındık gibi birçok ismi ağırladı.

Bölge, Avrupa ve Amerika’dan gelen sporcuların da tercih ettiği önemli tırmanış rotaları arasında gösteriliyor.

"HER YIL 3 BİN SPORCU GELİYOR"

Lokman Arıcıoğlu, Trabzon’un kültür, sanat ve spor kenti olduğunu belirterek, kaya tırmanışının şehirdeki önemli branşlardan biri olduğunu ifade etti.

Şahinkaya’nın özel ve nitelikli bir rota olduğuna dikkat çeken Arıcıoğlu, “Her yıl yaklaşık 3 bin sporcunun buraya geldiği biliniyor. Hem yerli sporcularımız hem de Avrupa ve Amerika’dan gelen sporcular bu rotayı kullanıyor” dedi.

Arıcıoğlu, hedeflerinin spor turizmini geliştirerek hem şehir turizmine katkı sağlamak hem de uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmek olduğunu kaydetti.

TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANIYOR

Selim Çelenk ise Şahinkaya’nın alternatif turizm açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bölgenin daha da ön plana çıkarılması amacıyla bir turizm master planı hazırlandığını belirten Çelenk, projede yürüyüş, bisiklet ve at binme gibi doğa sporlarına yönelik düzenlemelerin de yer alacağını söyledi.

Çelenk, planın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, tamamlandığında Şahinkaya’nın dünya çapında bir tırmanış merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül de özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını belirterek, doğayla buluşmak isteyen herkesi bölgeye davet etti.