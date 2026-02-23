Demir İpek Yolu’nda kış mesaisi

Asya ile Avrupa’yı demir ağlarla birbirine bağlayan ve “Demir İpek Yolu” olarak anılan Orta Koridor’da ilerleyen yük treni, Kars’ta karla kaplı ormanların arasından geçerken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi istasyon çevresinde drone'la kaydedilen anlar, lojistik hattın kış manzarasıyla birleşen görkemini gözler önüne serdi.

BEYAZ ÖRTÜ ALTINDA DEV LOJİSTİK HATTI

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, kış mevsiminin etkisiyle adeta görsel bir şölene dönüştü. Orta Asya’dan yüklenen vagonlar, Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan binlerce kilometrelik güzergâhta en dikkat çekici etaplardan birini Kars’ta katediyor.

Kar kalınlığının arttığı bölgede raylar çam ormanlarının arasından kıvrılarak ilerlerken trenin beyaz örtü üzerindeki yolculuğu, belgesel sahnelerini aratmıyor.

TARİHİ İSTASYONUN GÖLGESİNDE

Kars’ın Selim ilçesi sınırlarında bulunan Benliahmet İstasyonu, hattın önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Masmavi gökyüzü, bembeyaz kar örtüsü ve yeşil çam ağaçlarının oluşturduğu doğal kontrast, yük treninin geçişiyle birlikte etkileyici karelere sahne oldu.

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin Doğu Anadolu’nun sert coğrafyasında adeta karların üzerinde süzülürcesine ilerlediği görüldü.

ORTA KORİDOR'UN STRATEJİK GÜZERGAHI

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışında kritik rol üstlenen Orta Koridor, yalnızca bir taşımacılık hattı değil; aynı zamanda farklı kültür ve coğrafyaları birbirine bağlayan stratejik bir köprü niteliği taşıyor.

Kars güzergâhı ise bu hattın en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kışın gelişiyle birlikte bölge, lojistik öneminin yanı sıra doğa fotoğrafçıları ve seyahat tutkunları için de eşsiz bir manzara sunuyor.

KUŞ BAKIŞI TAKİP

Türkiye’nin uluslararası taşımacılıktaki konumunu simgeleyen yük treninin yolculuğu, havadan çekilen görüntülerle kayda alındı. Karla kaplı ağaçların arasında ritmik biçimde ilerleyen vagonlar, Demir İpek Yolu’nun hem ekonomik hem de görsel açıdan ne denli etkileyici bir hat olduğunu bir kez daha ortaya koydu.