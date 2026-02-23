Bolu’da çiğdemler yüzünü gösterdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünün ormanlık ve mera alanlarında açan çiğdemler, yeşermeye başlayan toprakla birlikte bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Kış mevsiminin son günlerinde toprakla buluşan mor ve sarı tonlardaki çiğdemler, doğada adeta görsel şölen oluşturdu.

DOĞASEVERLER KIRSALA YÖNELDİ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilçede, çiğdemlerin açmasıyla birlikte doğaseverlerin kırsal alanlara ilgisi arttı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemler, Mudurnu’nun doğal dokusunu renklendirirken, bölge sakinleri için de yeni mevsimin başlangıcını simgeledi.