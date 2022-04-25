Küresel yat pazarı, 2027'de 15 milyar dolara ulaşacak

Yaz aylarında yat tatilini tercih edenlerin sayısı artarken, yapılan araştırmalar sonucunda küresel yat endüstrisinin 2027’ye kadar 15 milyar dolar değere ulaşacağı belirlendi.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, birçok yaşam standardını değiştirdi.

Özellikle tatilcilerin bireysel alanlara yönelmesiyle turizm sektöründe belirgin fiyat artışları yaşandı.

Villalara olan ilginin beraberinde yat sektörü de önemli aşamalar katetti.

2 yıl süren durgun turizm sektörünün ardından hareketli geçmesi beklenen 2022 yıında Kurban Bayramı sonrası için yat sektöründe talepler alınmaya başlandı.

Yerli ve yabancı turistler, yata büyük ilgi gösteriyor

Küresel yat pazarının 2027’ye kadar her yıl ortalama yüzde 4,6 büyüyerek 15 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyleyen seyahat acentesi Bugün Nereye Gidelim’in Kurucusu İlker Kulaksız, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz hem yerli hem de yabancı turistlere benzersiz kıyı şeridiyle kapı aralıyor.” dedi.

"Yat kiralama taleplerinde artış görüyoruz"

DHA'ya konuşan Kulaksız, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıl yat turizminden beklentimiz yüksek. 2021’e kıyasla yat kiralama taleplerinde artış görüyoruz. Yat turizminin önemli merkezlerinden biri olan ülkemizde mayıs ayında başlayacak hareketliliğin özellikle Kurban Bayramı sonrasında yerli turistler açısından da artacağını öngörüyoruz.”





Gulet ve motor yatlar revaçta

Türkiye’de yat turizmin geliştiği bazı bölgelerin bu sezon da öne çıktığını aktaran İlker Kulaksız, “Hem globalde hem de Türkiye’de durgun geçen iki yaz sezonunu geride bıraktık. Aldığımız taleplerden yola çıkarak 2022’nin özellikle yat turizmi açısından renkli geçeceğini düşünüyoruz. Ülkemiz yat turizminin önde gelen noktalarından Göcek, Bozburun, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kaş ve Datça şimdiden yoğun talep alıyor. Özellikle de gulet ve motor yatlara yönelik talepler daha yüksek.” dedi.

"Rus yatları, yat turizmini hareketlendirecek"

Yat turizminin yakaladığı ivmenin ardında yalnızca kiralanan ya da satın alınan değil, farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen yatların da etkili olduğunu belirten Bugün Nereye Gidelim Kurucusu İlker Kulaksız, “Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımların neticesinde, Rusya vatandaşlarına ait çok sayıda yat Bodrum ve Marmaris’e gelerek demir attı. Geçtiğimiz ay Roman Abramoviç’e ait 600 milyon dolar değerindeki My Solaris adlı yat Bodrum’a ve Eclipse isimli 700 milyon dolar değerindeki Rus yatı ise Marmaris sularına girmişti. Hareketliliğinin daha da artacağını, bu yıl yaz sezonunun özellikle de denizlerde uzun süreceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.