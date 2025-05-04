Nemrut Gölü'ne giden vatandaşlara bozayı uyarısı

Bitlis'in Tatvan sınırları içinde, 2 bin 250 metre rakımda yer alan Nemrut Krater Gölü, büyüleyici doğal manzarasının yanı sıra zengin bitki örtüsüyle de çok sayıda canlıya yaşam alanı sunuyor. Bölgede özgürce dolaşan bozayılar ise hem bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini çekiyor hem de zaman zaman dikkatli olunması gereken doğa sakinleri arasında yer alıyor.
KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYILARA DİKKAT
Kış aylarının sona ermesiyle birlikte ulaşıma açılan Nemrut Krater Gölü yolu, baharla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, Bitlis Valiliği vatandaşları önemli bir konuda uyardı: Piknik ve gezi amaçlı bölgeye gelenlerin, kış uykusundan uyanan bozayılarla karşılaşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
"AYILARA YAKLAŞMAYIN, ELLE BESLEMEYİN"
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Tatvan’da bulunan doğa harikası Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’nın yolunun, 2 Mayıs 2025 itibarıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz: Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması önemle rica olunur. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çöpler doğaya bırakılmamalı, atıklar uygun şekilde toplanmalıdır. Ayrıca krater gölünde boğulma tehlikesine karşı göle girilmemesi önem arz etmektedir. Halkımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi, büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım.
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