Nemrut Gölü'ne giden vatandaşlara bozayı uyarısı

DHA

Bitlis'in Tatvan sınırları içinde, 2 bin 250 metre rakımda yer alan Nemrut Krater Gölü, büyüleyici doğal manzarasının yanı sıra zengin bitki örtüsüyle de çok sayıda canlıya yaşam alanı sunuyor. Bölgede özgürce dolaşan bozayılar ise hem bölgeye gelen doğaseverlerin ilgisini çekiyor hem de zaman zaman dikkatli olunması gereken doğa sakinleri arasında yer alıyor.

KIŞ UYKUSUNDAN UYANAN BOZAYILARA DİKKAT

Kış aylarının sona ermesiyle birlikte ulaşıma açılan Nemrut Krater Gölü yolu, baharla birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, Bitlis Valiliği vatandaşları önemli bir konuda uyardı: Piknik ve gezi amaçlı bölgeye gelenlerin, kış uykusundan uyanan bozayılarla karşılaşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

"AYILARA YAKLAŞMAYIN, ELLE BESLEMEYİN"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Tatvan’da bulunan doğa harikası Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı’nın yolunun, 2 Mayıs 2025 itibarıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: