Norveç'in masal dünyasını andıran renkli evleri

Norveç denince akla genellikle fiyortlar, kuzey ışıkları veya ekonomik refah gelir.

Ama bu ülkede sokaklardaki evler bile masal dünyasını andırıyor.

Ahşap üzerinde canlı renklerin hakim olduğu bu yapılar, hem tarihe hem de yaşam kültürüne dair izler taşıyor.

Norveçlilerin ev mimarisini şekillendiren koşullarına ve bu konseptin günlük yaşama etkisine birlikte göz atalım...

BU KONSEPT NEREDEN GELİYOR?

Norveç’in geleneksel evleri çoğunlukla ahşaptan yapılıyor.

Özellikle kırmızı tonlar (faluröd) balıkçı barınaklarında yaygın.

Bu renk aslen ahşapların korunması amacıyla tercih edilmiş, zamanla görsel bir kod haline gelmiş.

YAŞAM STANDARDI VE MİMARİ NEDENLER

Norveç, kişi başı milli gelir ve sosyal refah bakımından dünyanın en üst sıralarında.

Doğa dostu mimari, enerji verimli yapılar ve ahşaba dayalı geleneksel tarz yaşamın standartlarını şekillendiriyor.

Her altı kişiden biri, şehirden çıkmak için hytte (kabin) sahibi.

Bu küçük ahşap yapılar kışın karlar arasında, yazın göl kenarlarında tatil için kullanılıyor.

Genelde binalar turba çatılı, enerji ve doğadan bağımsız çalışıyor.

Ahşap kullanılan cepheler, geniş pencerelerle doğal ışık alır, sade ama sıcak iç düzenlemeler, Norveç’in minimalist ama fonksiyonel mimari anlayışını yansıtıyor.

BÖLGE BÖLGE EVLERİN ÖZELLİKLERİ

Bergen – Fiyort Kenarındaki Bryggen

UNESCO mirası olan Bryggen bölgesi, renkli ahşap evleriyle dikkat çeker.

Burası eskiden Hansalı tüccarların merkeziydi.

Her ev bir zamanlar depo ya da ticaret merkeziymiş, bugün kültürel alan olarak ziyaretçi ağırlıyor.

Stavanger & Gamle Stavanger

Stavanger şehir merkezindeki Gamle Stavanger bölgesi, Norveç’in en büyük ahşap ev koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 8.000 tarihi yapı mevcut.

Bembeyaz cepheler arasında pastel detaylar görülür.

Bu evler 1700–1800’lerden kalma ilk dönem Norveçli ev insanının tarzını yansıtıyor.

Risor ve Posebyen (Kristiansand)

Kristiansand’daki Posebyen, kuzey Avrupa’nın en büyük sürekli ahşap ev mahallesi.

Risor ise “beyaz kasaba” olarak bilinir, tarihi ahşapları koruma çabası vardır.

Bu bölgelerde mimari doku sanki zamanda durmuş gibi.

NORVEÇ YAŞAMINDA MİMARİNİN YERİ

Ahşap evler kışın yalıtım sağlar, çatı eğimleri kar birikimini önlemeye yönelik.

Yerel malzemeler, çevre dostu enerji kullanımı ve doğayla uyumlu yerleşim.

Yangın sonrası modernize edilen yerleşim alanlarında bile özgün yapı tarzı korunmuş.

GELECEK PİKNİĞİNİZ İÇİN İPUÇLARI

Norveç'e gittiğinizde Bergen’de deniz kenarında yürüyüş, Bryggen doku turu ve fiyort tekne turlarına mutlaka katılın.

Stavanger'ı gezdikten sonra Gamle Stavanger’daki ahşap evlerde yürüyüş yapın.

Doğayı tercih ediyorsanız, hytte deneyimi için yerel kiralamalara göz atın.

Mimariye ilginiz varsa Alesund şehrindeki Art Nouveau binaları ve Jugendstil tarzını inceleyin.

Norveç’te evler tarih, iklim, mimari ve yaşam kalitesiyle iç içe geçmiş bir kültürün taşıyıcısıdır.

Rengarenk cephelerde, fiyort manzaralarında ve salaş kabinlerde bu mimari zenginliği görmek mümkün.

Norveç’e gittiğinizde neden bu kadar özel olduklarını bizzat keşfedeceksiniz.