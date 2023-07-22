Okuduğu kitaptan etkilendi, Türkiye'yi yürüyerek dolaşmaya başladı İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Necip Kökerer, Yalova'dan Artvin'e planladığı ilk yürüyüş turunda Samsun'un Çarşamba ilçesine ulaştı.

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AA & Ensonhaber

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir çay bahçesinde dinlenen 53 yaşındaki Necip Kökerer, emekliliğinin ardından 3 sene kadar önce bir arkadaşının vesilesiyle spora başladığını söyledi.

Okuduğu kitaptan etkilendi, İstanbul'un ilçelerini yürüyerek dolaştı

Bu süreçte Frederic Gros'un yazdığı "Yürümenin Felsefesi" kitabını okuduğunu belirten Kökerer, "O günden sonra, 'Yürüme aktivitesini yapabilir miyim?' diye düşündüm. İstanbul'un bütün ilçelerini birbirine bağlayarak yürüdüm." dedi.

Türkiye'yi 4 etapta yürümeyi planlıyor

Yürümenin kendisi için bir felsefe haline geldiğini dile getiren Kökerer,

Türkiye'yi dört etapta yürüyebilir miyim?' diye düşünerek çalışmalarımı yaptım. Yalova'dan başlayarak Artvin'e kadar birinci etabını yürümeye çalışıyorum. Yalova'dan İzmit, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'a geçtim, Samsun'a geldim. 16 gündür yürüyorum. Yürüyüşümün Artvin olan ilk etabını bitirmeyi planlıyorum.

diye konuştu.

Ana yollardan çok ıssız yolları tercih ediyor

Kökerer, otoban veya ana yollar yerine daha ıssız yollardan yürümeyi tercih ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

Kastamonu'dan çıkmak üzereyken suyum azdı. Tarlanın birinden birisi, 'Nereye gidiyorsun?' diye sordu. Yürüyerek Sinop'a gideceğimi söyledim ve 'Su var mı?' diye sordum. Sonra bana bir rüya gördüğünü, rüyasında kalabalığın içinde birini gördüğünü söyledi ve tarlanın ortasında ağlamaya başladı. Bu duruma şaşırdım ve kendisini teselli ettim. Başımdan böyle ilginç olaylar geçiyor.

Ailesi tedirgin, ancak destekliyorlar

Ailesinin yürüyüşüyle alakalı tedirgin olduğunu ancak kendisini desteklediğini vurgulayan Kökerer,

Aileme bu fikrimi söylediğimde, tek başıma yürüyeceğim için tedirgin oldular ancak beni destekliyorlar. Kızım da etabımı bitirip yanına gitmemi bekliyor. Annemin de hayır duaları var ve bu destekle yürüyorum. Duaları ile kazasız belasız bitireceğim inşallah. Bir süre dinlendikten sonra da diğer etaplar için hazırlık yapacağım.

ifadesini kullandı.

Kökerer, daha sonra yürüyüşüne Ordu'ya doğru devam etti.