Ölüdeniz'de Jeep Safari turlarının 1 numaralı adresi: Scout Excursion

Fethiye Ölüdeniz'de Jeep Safari turuna katılmak isteyen ancak henüz bu arzusunu yerine getiremeyenler, yazımıza göz atın...

Tatile çıkmak isteyen fakat nereye gideceğine karar veremeyenler için bir öneri hazırladık.

Özellikle çeşitli aktivitelere katılmak isteyen geniş arkadaş grupları ve genç çiftler, Fethiye-Ölündeniz tam sizlik.

Jeep Safari, ATV, Yamaç Paraşütü, Rafting, Tekne Turu ve türlü etkinliklere katılarak tatilin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Daha önce bu aktiviteleri iki kez deneyimlemiş biri olarak söylüyorum, hiç düşünmeden Ölüdeniz'e gidin.

Bu etkinliklerin içerisinde beni en çok eğlendiren, sabahın erken saatlerinden akşama kadar süren Jeep Safari turu oldu.

Su savaşlarıyla başlayan yolculuk Gizlikent, ardından da Saklıkent ile devam ediyor. Saklıkent'in buz gibi sularında rafting yapmanın keyfi ise paha biçilemez. Tabii bu tip etkilenliklerde size eşlik eden ve tarihi güzellikleri anlatan rehberin önemi de bir o kadar büyük.

SİZE ÖNERİM MEHMET CAPTAIN'I TERCİH EDİN

Scout Excursion'dan Mehmet Captain (jacksevecek) güleryüzü ve yardımseverliğiyle, günümüzün daha da eğlenceli geçmesini sağladı.

Siz de eğer bu tarz aktivitelere katılmak isterseniz, benim size 1 numaralı önerim Mehmet Captain olur.

Kendisine Instagram'dan @jacksevecek ve @scout.excursion hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şimdiden iyi tatiller...