Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkisi

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, turizmi Rusya-Ukrayna savaşının etkisinden, otellerdeki eleman sıkıntısına kadar birçok açıdan değerlendirdi.

Havalar ısınmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi turizm sektöründe canlılık yaşanıyor.

Pandeminin bitişinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye turizmi üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Çeşme Otelciler Birliği (ÇESTOP) Başkanı Yakup Demir, 2022 yılı turizmi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"2022 yılını 2019 yılındaki dolulukla geçireceğimizi bütçelerimize kaydettik"

2022 yılını pandeminin bittiği bir yıl olduğunu söyleyen Yakup Demir, İzmir'e bağlı Çeşme için beklentilerinin yüksek olduğunu belirtirik, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Özellikle Ege Bölgesi yerli piyasanın hareketli olduğu bir bölge. Bayram ve haftasonları da yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda temmuz ve ağustos ayında gurbecilerimizi de bekliyorz. Çünkü Türkiye, Avrupa ülkelerinde kırmızı listeden çıktığı için fazlaca rezarvasyon talebi aldık. Bizim 2022 yılını 2019'daki dolulukla geçirceğimizi zaten bütçelerimize kaydetmiştik. Umarım bekletilerimiz karşılanır.

Rusya-Ukrayna savayşının turizme etkisi VİDEO

"Ruslar va Ukraynalılar Türkiye turizmi için önemli kaynak"

Farklı ülkelerden gelen turistlerin oldukça fazla olduğunu söyleyen Demir, Rusya ve Ukrayna'nın da Türkiye için önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Demir, ayrıca Avrupa'da İngiltere, Uzak Doğu, İsrail ve Afrika'dan gelenlerin de Çeşme turizmine katkısı olduğunu söyledi.

Çeşme'nin 2022 yılı turist hedefi 13 milyon

Pandeminin etkisiyle turist sayısının 3-4 milyon civarlarında kaldığını belirten Yakup Demir, bu rakamların beklenenin yüzde 60'ın altında olduğunu ve bu yıl ki turist hedefinin 13 milyona ulaşabilme ihtimalı olduğunu söyledi.





"Personel eksikliği olan oteller açılamıyor"

Çeşme'deki otellerin şu an için yüzde 25'inin açık olduğunu, bayram sonuna doğru yüzde 80'inin açılmış olabiliceğini belirten Demir, personel eksikliği nedeniyle çoğu otellerin açılışının yetişmediğini belirtti.

Orta halli ailenin 1 haftalık tatil maliyeti

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Yakup Demir'e orta halli bir ailenin 1 haftalık tatil maliyetini sorduğumuzda bize şu cevabı verdi: