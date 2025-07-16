Şehirden kaçışın en güzel yolu: İstanbul Adalar rehberi

İstanbul’dan uzaklaşmadan kendinizi bambaşka bir atmosferde bulmak mümkün.

Taş sokaklarda çınlayan bisiklet sesleri, denizden gelen serin rüzgar ve her köşede hissedilen o eski zaman havası…

Şehrin karmaşasından kısa bir molaya ihtiyaç duyanlar için...

İşte karşınızda: Adalar Rehberi.

BÜYÜKADA

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada, geçmişin ihtişamını taşıyan ahşap köşkleri, çam ormanları ve zirvelerden sunduğu muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Ada’yı gezmenin en güzel yolu bisiklet.

İster bireysel, ister çift kişilik bisiklet kiralayın nostaljik sokaklarda pedal çevirmek başka bir keyif.

Eskiden faytonlarla yapılan ada turları artık yerini çevre dostu elektrikli araçlara bıraktı.

Aya Yorgi Kilisesi, ada gezisinin zirvesi.

Adanın en yüksek noktasındaki bu kiliseye yürüyerek çıkmak biraz efor istiyor ama manzara her şeye değiyor.

Büyükada Rum Yetimhanesi ise mimari ve tarihi açıdan eşsiz bir yapı.

Avrupa’nın en büyük ahşap binası olan bu görkemli yapı, zamana direnen sessiz bir anıt gibi.

Yüzmek isteyenler içinse Dilburnu ve Yörükali plajları ideal.

Temiz denizi ve geniş sahil alanlarıyla serin bir mola verilebilir.

HEYBELİADA

Heybeliada, doğayla tarihin iç içe geçtiği huzurlu bir kaçış noktası.

Çam ormanları içinde yapacağınız yürüyüşler, adeta bir terapi etkisi yaratıyor.

Tepeye kurulmuş Halki Ruhban Okulu'nun mimarisi ve manzarası nefes kesici.

İsmet İnönü Evi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanının yaz aylarını geçirdiği ev.

Bugün müze olarak ziyaret edilebiliyor.

Çam Limanı ve Alman Koyu, piknik yapmak ya da yüzmek isteyenler için doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

BURGAZADA

Sait Faik’in izinde, Burgazada’nın dingin sokaklarında dolaşmak...

Edebiyatla doğanın birleştiği bu ada, ruhu dinlendiriyor.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi, hem edebiyat hem de mimari açıdan ilgi çekici.

Yazarın evinde dolaşırken deniz kokusu size eşlik ediyor.

Kalpazankaya, adeta gün batımını izlemek için yapılmış.

Tepede yer alan restoranlarda denize karşı yemek yemek ise unutulmaz bir deneyim.

Burgazada Plajı, özellikle hafta içi sakinliğiyle bilinir.

Temiz deniziyle yaz aylarında ideal bir yüzme durağı.

KINALIADA

İstanbul’a en yakın ada olan Kınalıada, kızıl toprakları ve sade yaşam tarzıyla farklı bir deneyim sunuyor.

Manastır Tepesi, adanın zirvesine kurulu.

Buradan hem ada hem de Marmara Denizi manzarasını seyretmek mümkün.

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Kınalıada’nın tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılardan biri.

Kınalıada Plajı, şehre yakınlığı sayesinde günübirlikçilerin uğrak noktası.

Hafta içi sakin, hafta sonu ise cıvıl cıvıl.

SEDEF ADASI

Sedef Adası, daha az bilinen ama çok daha özel bir kaçış noktası.

Sınırlı ziyaretçi kapasitesi sayesinde sakinliğini koruyan ada, doğaseverlerin favorisi.

Ada içinde büyük tesisler yok, doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal.

Temiz denizi ve yürüyüş yolları, dinginlik arayanlar için birebir.

SEYAHAT ÖNERİLERİ

Adaları keşfetmek için en uygun zaman hafta içi.

Kalabalıktan uzak, huzurlu bir gün geçirirsiniz.

Sabah erken saatlerde yola çıkmak, adayı keşfetmek için size daha fazla zaman kazandırır.

Yanınıza mutlaka su, atıştırmalık ve şarjı dolu bir telefon alın.

Fotoğraf çekmeden dönmek istemeyeceksiniz.

Elektrikli araç kiralayın ya da bisikletle gezin.

Her sokak ayrı bir tablo gibi.

Dönmeden önce bir balık restoranında ada lezzetlerini tatmayı ihmal etmeyin.

Adalar, İstanbul’un hemen kıyısında ama şehrin tüm kaosundan uzak, bambaşka bir dünya sunuyor.

Her ada, başka bir hikaye…

Ve bu hikayeyi yaşamak için yapmanız gereken tek şey bir vapura binmek.