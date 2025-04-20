Tekirdağ'da kanolaların oluşturduğu muhteşem şölen

İHA

Nisan ayının ortasında Tekirdağ ovası, adeta doğanın fırçasından çıkmış bir tabloya dönüştü. Açan kanola çiçekleri, geniş tarlaları altın sarısına boyarken, yeşilin en taze tonlarını taşıyan buğdaylarla iç içe geçerek nefes kesici bir manzara sundu.

Bu görsel şölen, aralara serpişmiş kahverengi boş arazilerle birleşince gökyüzünden bakıldığında adeta bir doğa mozaiği ortaya çıktı.

Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu başta olmak üzere, Trakya'nın dört bir köşesi bu renk cümbüşüyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

"TRAKYAMIZA BAHAR GELDİ"

Kanola tarlalarının ortasında doğanın sunduğu bu eşsiz manzaranın tadını çıkaran Ergin Akın, "Trakya’nın ruhu baharla birlikte canlandı. Kanola çiçekleri açtı, tarlalar sarıya büründü, yeşille iç içe geçti. Her yer sapsarı; bahar artık Trakyamızda" diyerek bölgedeki mevsim dönüşümünü özetledi.

Günübirlik tatilciler için bu mevsimin kaçırılmaması gereken bir zaman olduğunu vurgulayan Akın, "Ayçiçeği zamanı henüz gelmedi ama bu dönemde kanola tarlaları doğayla iç içe keyifli anlar yaşamak isteyenler için birebir. Yol kenarında durup bu güzelliklerin içinde harika fotoğraflar çektirebilirler" dedi.

FOTOĞRAF MERAKLILARI, "SARININ KALBİNE" KOŞUYOR

Kanola tarlaları, sosyal medyada paylaşılan göz alıcı karelerle her geçen gün daha fazla ilgi topluyor. Özellikle hafta sonları, sarı çiçeklerin arasına dalan doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğanın sunduğu bu tabloyu ölümsüzleştirmek için adeta sıraya giriyor. Dronla havadan kaydedilen görüntüler ise sarı tonlarının doğayla nasıl kusursuz bir uyum içinde dans ettiğini gözler önüne seriyor.

YAĞINDAN YEMİNE, KANOLANIN ÇOK YÖNLÜ YOLCULUĞU

Kanola, kolza bitkisinin özel olarak geliştirilen bir türü olarak öne çıkıyor. Özellikle yemeklik yağ üretiminde kullanılıyor ve içeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kolesterol düşürücü etkisiyle biliniyor. Üstelik sadece yağıyla değil, bitki atıklarıyla da ekonomiye katkı sağlıyor. Hayvan yemi olarak değerlendirilen bu atıklar, aynı zamanda biyodizel üretiminde de kullanılıyor. Bu yönüyle kanola, çiftçiler için hem ekonomik hem de ekolojik bir alternatif sunuyor.

Türkiye’deki kanola üretiminin yaklaşık yüzde 95’inin Tekirdağ ve çevresindeki verimli topraklarda yapılması da bölgenin tarımsal potansiyelini gözler önüne seriyor. Buğday ve ayçiçeğinin yanı sıra son yıllarda alternatif bir ürün olarak öne çıkan kanola, hem çiftçinin yüzünü güldürüyor hem de Trakya topraklarını renklendiriyor.