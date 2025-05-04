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AA & Ensonhaber

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen ve Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye’nin 11. “Sakin Şehri” seçilen Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte bambaşka bir görünüme büründü. Erzurum Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir ve Uzundere belediyeleri ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğiyle yürütülen projeler sayesinde şelale ve çevresi, doğayla uyumlu bir dönüşüm yaşadı.

DOĞANIN KUDRETİNİ SERGİLEYEN "SU SENFONİSİ"

Havaların ısınmasıyla birlikte dağlardaki karların erimesi ve ilkbahar yağışlarının etkisi, şelalenin debisini artırarak onu adeta doğanın kudretini sergileyen bir su senfonisine dönüştürdü. Artan su gücü nedeniyle şelalenin alt kesimleri ziyaretçilerin güvenliği için geçici olarak kapatıldı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Ancak bu önlem, doğaseverlerin ilgisini azaltmadı. Tam aksine, gökyüzünden dökülen suların güneşle dans edip oluşturduğu gökkuşağı manzarası, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. 21 metre genişliği ve 48 metrelik yüksekliğiyle büyüleyici bir doğa sahnesi sunan Tortum Şelalesi, Erzurum-Artvin karayolunun 110. kilometresinde misafirlerini karşılıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞELALESİ

18. yüzyılda yaşanan büyük bir heyelan sonucu oluşan ve Türkiye’nin en büyük şelalesi olma unvanını taşıyan Tortum, bahar aylarında coşan sularıyla sadece doğanın değil, ziyaretçilerin de ruhunu tazeliyor.