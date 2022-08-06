Turistler Peribacaları'nı gökyüzünden izliyor

Nevşehir'in turizm beldesi Kapadokya'da turistler sabahın erken saatlerinde bindikleri bolanlarla Peribacaları'na havadan bakıyor. Bu sabah 156 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını hareketlendirdi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlü "Başka bir tepeden" şiirindeki "Sana bir tepeden baktım Aziz istanbul" satırında olduğu gibi Kapadokya'da da turistler, şehre balonla süzüldükleri gökyüzünden aynı hayranlıkla bakıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile gözde turizm merkezi Kapadokya'da yüzlerce sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen turistler yeni günü havada karşıladı.

156 sıcak hava balonu gökyüzünü doldurdu

Paşabağı mevkisinden kalkan 156 sıcak hava balonu, Peribacaları'yla kaplı Kılıçlar, Güllüdere, Aşıklar, Zemi vadileri ile kayadan oyma tarihi Çavuşin ve Uçhisar kalelerinin çevresinde süzüldü.

Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da yüzlerce sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen turistler yeni günü havada karşıladı.

Yaklaşık 1 saat boyunca süren tura katılan turistler milyonlarca yıl önce oluşan manzarayı gökyüzünden izledi.

"Kapadokya bugüne kadar bulunduğum en güzel yer"

Balon turuna katılan İtalyan turistlerden Paola Placenti, Türkiye'ye daha önce de seyahat amaçlı geldiğini ancak Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Balon turuna katılmanın heyecanını yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Placenti, "Türkiye'yi çok seviyorum ama Kapadokya bugüne kadar bulunduğum en güzel yer. Balon turu inanılmaz güzel ve keyifliydi. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izledik. Sanırım başka bir yerde böyle harika bir gün doğumu izleyemeyeceğim." dedi.

"Türkiye'nin her yeri ayrı güzellikte"

Michael Montemuro da güne olabilecek en erken saatte başlamanın günü daha verimli kullanmasına imkan sağlayacağını kaydederek, "Balonlar çok ilginç bir manzara oluşturuyor. Türkiye'nin bana göre her yeri ayrı güzellikte. Herkesi Türkiye'deki turizm merkezlerini görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

"Görüntü etkileyici"

İsviçreli turist Lukas Lott ise Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlerle sıcak hava balonlarının oluşturduğu görüntünün etkileyici olduğunu söyledi.

Bölgede 11 yıldır balon pilotluğu yapan Tolga Eke ise 2022 yılı turizm sezonunda dünyanın birçok yerinden turistlerin bölgede ağırlandığını, turizmcilerin yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

"Kapadokya, dünyada bulunmaz bir nimet"

İHA'nın haberine göre, Kapadokya'nın manzarası ve aktivite olanaklarıyla zenginlik sunduğunu vurgulayan Eke, şöyle konuştu:

"Kapadokya, dünyada bulunmaz bir nimet. Böyle bir yerin bizim ülkemizde olması büyük bir kazanç. Her gün ortalama 150 balon uçuyor. Balon uçarken seyretmek için gelenler, balon turu vaktinde ATV ve at turlarına katılıyor. Diğer taraftan fotoğraf çekimi için gelenlerle kalabalık oluşuyor. Bu durum ekonomik olarak da ayrı bir değer. Bu sezon, Avrupalı misafirlerimizin büyük ilgisi var. Koronavirüs sürecinden önce bölgeye, Uzakdoğulu konuklarımızın çok yoğun ilgisi vardı. Onların çekilmesiyle İtalya, İngiltere ve Almanya'dan gelenler yoğunluk kazandı."