Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanına koronavirüs aşısı taşıdı

Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanına koronavirüs aşısı taşıdı

Soğuk hava deposu kapasitesini genişleten şirket, milyonlarca doz aşıyı diğer ülkelere ulaştırdı.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede diğer ülkelere yardım elini uzattı.

Turkish Cargo da güzel günlere dönüş için durmaksızın uçmaya ve pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

SEKTÖR DARALIRKEN THY GÜÇLENDİ

Salgın döneminde, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı liderliğinde, daralan sektörün aksine büyümeyi başaran hava kargo markası aşı taşımalarında da önemli bir misyon üstleniyor.

35'TEN FAZLA ÜLKEYE 100 MİLYON DOZ AŞI

Turkish Cargo, güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve hizmet kalitesiyle 100 milyon doz koronavirüs aşısını, dünyanın 35’ten fazla ülkesine ulaştırdı.

"ÇOK UZAK ÜLKELERE NEFES OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlker Aycı, salgının insan sağlığı için benzersiz tehditken Turkish Cargo'nun bununla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının birçok ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti.

ÇİN'DEN BREZİLYA'YA KADAR...

Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımaya ulaşarak güvenirliğini ortaya koymuştur.





KÜRESEL PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 7,5'E ÇIKARDIK

Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz."

KÜRESEL KORİDOR

Turkish Cargo, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına 250’den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz koronavirüs aşısı taşıdı.

Hava kargo taşıyıcısı, koronavirüs aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu.

ÖZEL SOĞUTMA SİSTEMİ

Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan Turkish Cargo, 7 farklı türde koronavirüs aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde, korunaklı bir şekilde taşıyarak, farklı özelliklere sahip tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı.

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemide sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti. Pasif ve aktif konteyner kapasitesini önemli ölçüde artırıldı.

Başarılı marka, özellikle gıda, yardım malzemesi, tıbbi ürünler ve medikal ekipmanlar gibi acil ihtiyaçların tüm dünyaya ulaştırılması, global ilaç tedarik zincirinin aksamaması adına iş süreçlerini aralıksız sürdürüyor.