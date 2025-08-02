Türkiye'de şifa turizmi merkezleri

Türkiye, yer altı sıcak su kaynakları, çamur banyoları, kaplıcalar ve mineralli sular ile fiziksel ve ruhsal şifa arayanlar için birçok seçenek sunuyor.

Türkiye'yi bölge bölge ele aldığımızda karşılaştığımız şifa noktaları şöyle sıralanıyor:

MARMARA BÖLGESİ

-Yalova Termal Kaplıcaları (Termal ilçesi): Romatizma, cilt, solunum rahatsızlıkları için.

-Bursa-Oylat ve Çekirge Kaplıcaları: Kas-iskelet sistemi, nevralji ve cilt rahatsızlıkları.

-Balıkesir-Gönen ve Edremit Kaplıcaları: Romatizmal hastalıklar ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

EGE BÖLGESİ

-Afyonkarahisar-Sandıklı, Gazlıgöl, Hüdai Kaplıcaları: Türkiye'nin en gelişmiş termal otelleri burada.

-Denizli-Karahayıt ve Pamukkale (Hierapolis): UNESCO Dünya Mirası; hem turistik hem de şifalı su merkezidir.

-Kütahya-Yoncalı ve Ilıca Kaplıcaları: Cilt ve kas hastalıklarına iyi gelir.

-Manisa-Kurşunlu Kaplıcaları: Nörolojik ve romatizmal hastalıklara yönelik.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

-Ankara-Haymana Kaplıcaları: Romatizma, nevralji, ortopedik rahatsızlıklar.

-Nevşehir-Kozaklı Kaplıcaları: Radyoaktif suları ile tanınır.

-Eskişehir-Sakarılıca Kaplıcaları

-Sivas - Balıklı Kaplıcası (diğer adıyla Balıklıgöl) Türkiye’deki eşsiz şifa merkezlerinden biridir. Kangal ilçesinde yer alır. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde, özellikle balıkların ölü deriyi yemesiyle bilinir. Türkiye’nin "doğal balıklı kaplıcası" olarak tanınır. Kaplıca suyunun sıcaklığı yaklaşık 36°C'dir.

KARADENİZ BÖLGESİ

Rize-Ayder Kaplıcaları: Doğayla iç içe şifa; romatizmal hastalıklar için birebir.

-Amasya-Terziköy Kaplıcaları

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

-Van-Çaldıran Kaplıcaları

-Ağrı-Diyadin Kaplıcaları

-Erzurum-Pasinler Kaplıcaları: Tarihi Roma dönemine dayanır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

-Şanlıurfa-Karaali Kaplıcaları

-Diyarbakır-Çermik Kaplıcaları