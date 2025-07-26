Türkiye'nin en fotojenik 5 tren rotası

Keyifli vakit geçirmek isteyenler için birbirinden güzel tren rotaları...

Türkiye'de trenle seyahat etmek, yalnızca bir yerden bir yere ulaşmak değil, yolculuğun kendisini bir deneyime dönüştürmektir.

Tarihi yapılar, doğal geçitler, göl manzaraları ve dağ sıralarıyla çevrili demiryolu hatları, yol boyunca eşsiz kareler yakalamak isteyen gezginler için harika birer sahne oluşturur.

Tren yolculuğu sırasında çekilen bu büyüleyici görüntüler, hem nostaljiyi hem de doğal güzellikleri bir araya getirerek ziyaretçileri mest ediyor.

İşte Türkiye’nin en fotojenik tren rotaları:

1. DOĞU EKSPRESİ

Yaklaşık 26 saat süren bu uzun ve unutulmaz yolculuk, İç Anadolu’nun düz ovalarından başlayıp Doğu Anadolu’nun yüksek platolarına ulaşır.

Erzincan ve Erzurum gibi şehirlerden geçerek Kars’a ulaşan rota, özellikle kış aylarında bembeyaz örtüsü, tünel geçişleri ve viyadük manzaralarıyla sosyal medyada en çok paylaşılan tren rotalarından biridir.

2. VAN GÖLÜ EKSPRESİ

Doğuya uzanan bu 24 saatlik rota, Ankara'dan Tatvan’a ulaşır. Van Gölü’nün kıyısından geçen tren, göl yansımaları, geniş düzlükler ve dağ köyleriyle çevrili panoramik görüntüler sunar.

Özellikle gün doğumu ve batımı saatlerinde bu hat, fotoğrafçılar için altın anlar yaratır.

3. EGE EKSPRESİ

Manisa, Soma ve Balıkesir gibi yeşil vadilerle çevrili şehirlerden geçen bu hat, İç Anadolu ile Ege arasındaki doğal geçişi gözler önüne serer.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, tren penceresinden görülen kırsal peyzajlar adeta tablo gibidir.

4. PAMUKKALE EKSPRESİ

Eskişehir’den yola çıkan bu tren hattı, vadiler ve doğal geçitler arasından ilerleyerek Denizli’ye ulaşır.

Varış noktası olan Pamukkale travertenleri ve Hierapolis antik kenti, tren yolculuğunu kültürel bir keşfe dönüştürür.

5. MEZOPOTAMYA EKSPRESİ

Turistik seferlerle başlayan bu özel rota, Kayseri, Malatya ve Elazığ gibi tarihi şehirlerden geçer.

Her bir durakta fotoğraf molası imkanı sunan tren, Güneydoğu Anadolu’nun kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini yansıtan kareler için idealdir.