Türkiye'nin ikinci Kapadokya'sı olarak anılan Frig Vadisi görenleri büyülüyor

Anadolu'nun gizemli ve unutulmuş antik diyarı...

Eskişehir, Kütahya ve Afyon illeri arasında yer alan Frig Vadisi, M.Ö. 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun en köklü medeniyetlerinden biri olan Friglerin yaşam sürdüğü geniş bir bölgeyi kapsıyor.

DOĞANIN VE TARİHİN BÜTÜNLEŞTİĞİ YER

Bölgenin yumuşak tüf kayalarına oyulmuş anıtsal mezar yapıları, açık hava tapınakları, kaya kiliseleri ve yerleşim kalıntıları, ziyaretçilere doğanın ve tarihin bütünleştiği eşsiz bir atmosfer sunuyor.

BÖLGENİN ÖNE ÇIKAN ZENGİNLİKLERİ

YAZILIKAYA:

Friglerin kutsal tanrıçası Kybele’ye adanmış olan bu devasa kaya anıtı, 17 metreyi aşan yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Geometrik motiflerle süslenen bu yapı, Frig mimarisinin en etkileyici örnekleri arasında yer alıyor.

ASLANKAYA:

Aslan figürlerinin işlendiği bu anıtsal mezar, M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Frig sanatının sembolik anlatım gücünü yansıtan nadir yapılardandır.

AYAZİNİ KÖYÜ:

Yaklaşık 300’ü aşkın kaya oyma yapı, Bizans dönemine ait 35’e yakın kaya kilisesi ve yerleşim izleri ile adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Aynı zamanda bölgenin en çok ziyaret edilen noktalarındandır.

GORDİON:

Friglerin başkenti olarak bilinen Gordion’da, Kral Midas’a atfedilen tümülüs mezarları, yerleşim alanları ve ünlü Gordion Düğümü efsanesine ev sahipliği yapan yapılar yer alıyor. Arkeoloji meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir noktadır.

İKİNCİ KAPADOKYA OLARAK ANILIYOR

Frig Vadisi, yumuşak volkanik tüf kayaların zamanla rüzgar ve suyla şekillenmesiyle ortaya çıkan fantastik kaya oluşumlarına sahiptir. Bu yönüyle “İkinci Kapadokya” olarak da anılıyor.

EMRE GÖLÜ GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLÜYOR

Emre Gölü çevresindeki yürüyüş rotaları, taş evlerle çevrili köy yolları ve uçsuz bucaksız doğa manzaraları, bölgeyi hem huzurlu hem de görsel anlamda zengin kılıyor.

UZUNLUĞU 500 KİLOMETREYİ AŞIYOR

2013 yılında işaretlenerek açılan ve Türkiye’nin en uzun yürüyüş yollarından biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Ankara sınırları içinde uzanır.

Toplam uzunluğu 500 kilometreyi aşan bu rota, doğa yürüyüşü, bisiklet turları ve hatta atlı geziler için uygundur.

ANADOLU'NUN SAKLI HAZİNESİ

Özellikle Seydiler–Yazılıkaya ve Gordion–Yazılıkaya güzergâhları popüler parkurlar arasında yer alır. Kamp yapmaya uygun alanlar ve yöre halkının sunduğu yerel konaklama seçenekleri, doğaseverler için bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.

Frig Vadisi, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir kültürel hazine ve doğa cennetidir. Göz alıcı kaya yapıları, antik miras ve alternatif turizm olanaklarıyla, yalnızca gezilecek bir yer değil; yaşanacak bir deneyimdir.

Anadolu’nun bu saklı hazinesini keşfetmek, geçmişle bugünü aynı anda solumak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsattır.