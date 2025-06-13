Türkiye'nin tescilli turistik mağaraları

Özel Haber

Dünyadaki diğer ülkelere göre "mağara cenneti ülke" durumunda olan Türkiye'de yaklaşık 40 bin mağara var.

Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) ülkemizde Batı ve Orta Toros Dağlarında (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, İçel ve Adana) yer alıyor.

Türkiye'nin en uzun (Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası, 16 km) ve en derin mağaraları (Anamur'un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni, 1880 m) bu dağ kuşağı üzerinde.

800 MAĞARA BELGELENDİ

Günümüze kadar tüm yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği mağara sayısı yaklaşık 800'dür.

PINARÖZÜ MAĞARASI

Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en derin mağarası ise 1.429 ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarası'dır.

Türkiye’de 30’un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik birçok mağara bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bugüne kadar 13 adet mağara turizmin hizmetine sunuldu.

TURİSTİK MAĞARALAR

Damlataş Mağarası – Alanya, Antalya

Oylat Mağarası – İnegöl, Bursa

Aynalıgöl Mağarası – Aydıncık, Mersin

Cehennemağzı Mağaraları – Ereğli, Zonguldak

Keloğlan Mağarası – Acıpayam, Denizli

Tınaztepe Mağarası – Seydişehir, Konya

Yalan Dünya Mağarası – Gazipaşa, Antalya

İnsuyu Mağarası – Mandıra Köyü, Burdur

Pınargözü Mağarası – Yenişarbademli, Isparta

Tuz Mağarası – Balıbağı Köyü, Çankırı

MAĞARANIN TURİSTİK OLMASI İÇİN KRİTERLER

Bir mağaranın turizme açılmasına dair istenen kriterler:

-Mağaranın turizm açısından önem taşıması ve turizme hizmet veren yerleşim merkezlerine yakın olması

-Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluşum özelliklerinin farklı ve ilgi çekici bir takım unsurları taşıması (kendi özelinde çekici bir özelliğe haiz olması)

-Doğal etkenlerle oluşan mağaraların yanı sıra insanların barınak, sığınak, ibadet yeri ve depolamacılık gibi amaçlar için kazdıkları veya oydukları yapay mağaralar da bulunuyor.

-Bu özellikteki mağaraların arkeolojik ve kültürel değer taşıması

-Mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilmesi

-Mağaraya girişin ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye uygun düzenleme yapılmasına (otopark, kafeterya vb.) elverişli olması gerekmektedir.