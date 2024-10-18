AA & Ensonhaber

Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan Zigana Dağı, sonbaharın sarı ve yeşil tonlarının büyüleyici bir armoniyle buluştuğu bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini kendine çekiyor. Sararan yaprakların döküldüğü bu eşsiz manzara, hazan mevsiminin en güzel yansımalarından birini sunuyor.

DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI

Güz mevsiminin tüm renkleriyle kucaklaştığı bu rotada, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar adeta tabloyu andıran görüntüleri karelerine sığdırmaya çalışıyor. Trabzon'a 70 kilometre uzaklıkta yer alan bu geçit, aynı zamanda kamp yapmak ve doğanın içinde huzur bulmak isteyenlerin de favori duraklarından biri.

Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarda yürüyüş yaparken, bölgenin bir diğer gözdesi olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nı da keşfetme fırsatı yakalıyor.

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YAYLACILAR DOĞA İLE İÇ İÇE

Sabahın erken saatlerinde işlerine koyulan besiciler ise, mevsimin ilerlemesiyle azalan yeşilliklere rağmen, büyük ve küçükbaş hayvanlarını otlaklarda doyurmak için günün büyük bir kısmını doğayla iç içe geçiriyor. Zigana Dağı, hem doğal güzellikleri hem de mevsimin dinginliğiyle, her ziyaretçisine unutulmaz anlar sunuyor.