Anadolu’nun tarih kapısı Ani’ye ilgi artıyor: Ziyaretçi sayısı rekor kırdı

Ani Ören Yeri, Kars’ta yer alan ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir kültürel miras alanı olarak öne çıkıyor. “Medeniyetler Beşiği” olarak da anılan Ani, Orta Asya’dan Ön Asya’ya ve Kafkasya’dan Anadolu’ya uzanan tarihi yolun önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

11 ve 12’nci yüzyıllara ait Türk-İslam mimarisinin önemli eserlerini barındıran ören yeri; Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu Devleti, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti gibi birçok devletin izlerini taşıyor.

2025 YILINDA 450 BİN ZİYARETÇİ

Son yıllarda özellikle yabancı turistlerin ilgisinin arttığı Ani Ören Yeri, 2025 yılında yaklaşık 450 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir rekora imza attı.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Muhammet Arslan, bölgenin her geçen yıl turizm açısından daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Arslan, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü ve Kars’taki tarihi yapıların da şehrin turizm potansiyelini artırdığını ifade ederek Ani’nin hem bölge hem de Türkiye için önemli bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

HEDEF 1 MİLYON

Ani’de ziyaretçi sayısının daha da artırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

2025 yılını yaklaşık 450 bin ziyaretçiyle Ani için büyük bir rekorla kapattık. Kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ziyaretçi sayısını 1 milyon seviyesine taşımak.

KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Ani’deki arkeolojik çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi iş birliğinde yürütüldüğünü belirten Arslan, 2026 yılı için de kapsamlı bir çalışma planı hazırlandığını söyledi.

Bu kapsamda kazı ve koruma çalışmalarının yanı sıra “Geleceğe Miras Projesi” çerçevesinde sur içi yürüyüş yollarının yapılmasına devam edileceği ifade edildi.

TÜRKLERİN ANADOLU'YA AÇILAN KAPISI

Ani’nin Türk-İslam tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, bölgenin Sultan Alparslan’ın 1064 yılında fethettiği ilk büyük şehir olduğunu hatırlattı.

Arslan, “Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı çoğu zaman Malazgirt olarak bilinse de aslında Sultan Alparslan Anadolu’ya ilk kez Ani üzerinden girmiştir.” dedi.

ARTIK EĞİTİM MÜFREDATINDA

Ani’nin tarihsel öneminin eğitim alanında da daha fazla anlatılacağını belirten Arslan, 2025–2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ani’nin temel eğitim müfredatına dahil edildiğini söyledi.

Böylece öğrencilerin Türk-İslam tarihi açısından Ani’nin rolünü daha bilinçli şekilde öğrenmesi hedefleniyor.