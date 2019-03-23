Şeyma Subaşı İsrail’de

Katıldığı partiler ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, maceralarına devam ediyor.

İSRAİL’DE PARTİLERE KATILDI

Gittiği İsrail’de birçok partide boy gösteren Subaşı’ya, DJ sevgilisi Guido Senia da eşlik etti.

MESCİD-İ AKSA’YA GİDEMEDİ

Şeyma Subaşı, her zaman olduğu gibi İsrail’de de her anını Instagram’da paylaştı.

Ancak Subaşı, Filistin’in başkenti Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya gidemediğini, Müslümanların ilk kıblesinin fotosuyla önce “Zaman yetmedi. Bir dahaki geldiğimde inşallah.” daha sonra ise “Zaman yetmediği için değil, bugün kapalı olduğu için gidememişiz. Kısmet bir daha geldiğimde.” diyerek açıkladı.

Öte yandan Subaşı, Ağlama Duvarı'nda da paylaşımlar yaptı.