Şeyma Subaşı kepenk indirdi

Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı ile evliyken açtığı, bir süredir ise iflas haberleriyle gündeme gelen kafesine, bu kez haciz geldiği konuşuluyordu.

60 BİN LİRALIK KİRA ONA KALMIŞTI

Ilıcalı'nın, kendisi için açtığı Bebek'teki kafenin bir yıllık kirasını ödediği biliniyordu. Boşandıktan sonra ise kafenin aylık 60 bin liralık kirası, Subaşı’na kalmıştı.

KEPENK İNDİRDİ

Şeyma Subaşı, haciz haberlerini yalanlasa da dedikodular kesilmedi. Bugün Şeyma Subaşı’nın kafesine gidenler, karşılarında kapalı kepenkleri buldu. Şeyma Subaşı’nın kafeyi kapatıp kapatmadığı merak konusu oldu. Ünlü fenomenden, henüz bir açıklama gelmedi.