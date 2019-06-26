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Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan mutluluğunu anlattı

Sevgilisiyle birbirlerine iyi geldiklerini söyleyen Subaşı, "Sadece konuşarak saatler geçiriyoruz. Buna şükrediyorum" dedi.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 21:12..
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Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan mutluluğunu anlattı

Şeyma Subaşı'nın kendi hayatını anlattığı kitabı sosyal medyada çok konuşuldu.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra DJ Guido ile ilişki yaşamaya başlayan Subaşı bu süre zarfında da magazin gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan mutluluğunu anlattı

Şeyma Subaşı kitabında sevgilisi DJ Guido Senia’dan da bahsetti.

"BİRBİRİMİZE İYİ GELİYORUZ"

Şeyma, Guido Senia ile ilgili olarak, "Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve baş başalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz. Şimdi sevdiğim kişiyle elimizde cips, sadece konuşarak saatler geçiriyoruz. Buna şükrediyorum. Yaşadığım onca acıdan sonra sevdiğim kişi, karşısındaki kadının bir paket cipsle neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan mutluluğunu anlattı

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