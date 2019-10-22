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Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Canlı yayında mesajı görünen Subaşı, "Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız." dedi.

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 12:26..
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Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Acun Ilıcalı'nın canlı yayına katıldığı sırada mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden bir açıklama yayınladı.

"Unutmayalım ki Acun ile bizim bir çocuğumuz var." diyen Subaşı, başına gelen talihsiz olayı biraz da gergin olarak anlatmaya çalıştı.

"HER ZAMAN KONUŞACAĞIZ"

Subaşı, "Bizim konuştuğumuz maddi ve manevi bir sürü olay var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayında çıkması da benim kaderim. Yapacak bir şey yok. Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk. İnşallah başka bir boyutlara geçmez bu olay." dedi.

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması İZLE

Subaşı, hikayesini sonlardırırken de anlayış istediğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı VİDEO

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