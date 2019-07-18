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Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'dan hamile pozu

Manken Selda Car, hamileyken çektirdiği cesur bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 13:37..
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Bir dönem Burcu Esmersoy ile Massimo Cusimano'yu ayıran kadın haberleriyle gündeme gelen ve Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı olan manken Selda Car, sosyal medya hesabından bir tbt paylaşımında bulundu.

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'dan hamile pozu

"KADIN OLMAK HARİKA BİR ŞEY"

Selda Car, hamileyken çektirdiği bu fotoğrafını yeni paylaşarak ''Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.

Selda Car'ın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'dan hamile pozu

Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'dan hamile pozu

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