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Sezgin Tanrıkulu'dan Twitter açıklaması

Hesabında porno paylaşımı olmadığını söyleyen CHP'li vekil, kendisine yönelik saldırı olduğunu savundu ve buna alet olanları kınadı.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 14:52..
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Sezgin Tanrıkulu'dan Twitter açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından pornografik bir videoyu beğenileri arasına alması, Twitter'da olay oldu.

Takipçileri tarafından fark edilen görüntüler nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Tanrıkulu, açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ALÇAK SALDIRI"

Uçakta olduğu için mesajları ve bildirimleri yeni gördüğünü ifade eden Tanrıkulu, "Hesabımda kesinlikle böyle bir beğeni yoktur. Trollerin bu alçak saldırısını ve buna alet olup kullananları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu'dan Twitter açıklaması

Sezgin Tanrıkulu'dan Twitter açıklaması

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