Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i yazdığı ev bulundu

1 Türkiye 2018'de 118,5 milyar sigara tüketti Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye'de geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığını ve kişi başına yılda bin 400 sigara düştüğünü belirtti.

2 Libya’daki çatışmalarda ölü sayısı 121’e yükseldi Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini duyurdu.

3 Batman-Dörtyol petrol hattında sevkiyat arttı 52 yıldır hizmet veren hat her geçen yıl sevkiyat rakamlarında ileriye gidiyor.

4 Cin aralığı sokağından iki kişi geçemiyor Bursa’nın Cumalıkızık köyünde bulunan dünyanın en dar sokaklarından biri olan "Cin aralığı" sokak yolu, görenleri şaşırtıyor. Bu yolun hikayesi ise bir o kadar ilgi çekici...

5 Bolu'da aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı Polisin düzenlediği drone destekli operasyonda, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

6 KKTC'de profesöre, cinsel taciz iddiasıyla gözaltı Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Ö., öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.