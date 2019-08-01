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Sıcak hava yurdu erken terkedecek

'Bu sıcaklar ne zaman bitecek?' diye soruyorsanız, bu haber sizi sevindirecek.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 10:16..
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Sıcak hava yurdu erken terkedecek

Yaz mevsimi; tatil, deniz, kum, güneş ve en önemlisi hasat zamanı olduğu için milyonlarca insan hasretle bekler.

Bir kesim ise her yaz günü "öff çok sıcak", "bir an evvel kış gelsin", "soğuk hava insanı dinç" tutar sözleriyle kış mevsimine olan özlemini anlatır.

20 GÜN SONRA BİTECEK

Sonbahar ve kış severler haberin bundan sonraki kısmında heyecanlanacak. Çünkü sıcak hava Türkiye'yi erken terkediyor.

Twitter'da @TMeteotr paylaşımlar yapan Küresel Küresel Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, tahminlerini "Yine haklı çıktım. Yaz mevsimi erken son bulacak. Ağustos 20'si itibariyle oldukça serin, sonbahar tadında havalar ülkemizi ziyaret edecek. Bütün ülke bu serinlemeden faydalanacak." ifadeleriyle paylaştı.

Sıcak hava yurdu erken terkedecek

KIŞ DA SERT GEÇECEK

Öte yandan Ökten'in tahminlerine göre kış da etkisini bayağı gösterecek. Meteoroloji Uzmanı bu konuda da tahminlerini "Kış erken gelecek. Kutupta bu denli buzul erimesi en son 1995 yılında yaşandı ve 8 Kasım 1995'te İstanbul çok yoğun bir kar yağışı aldı. 2013 ve 2017 kışları da erken geldi. Açıkçası bu kış beni heyecanlandırıyor." ifadeleriyle paylaştı.

Kerem Ökten'in Twitter'daki hava tahminlerine ulaşmak için tıklayınız...

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