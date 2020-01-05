Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Amik Ovası, son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kalırken, tarım arazilerini ve evleri su bastı.

''DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN BİR AN ÖNCE YARDIM BEKLİYORUZ''

Mahallede çiftçilik yapan Osman Sönmez, "Geçen yıl gibi bu yıl da buğdaylarımız, hayvanlarımız, evlerimiz sular içerisinde. Devlet büyüklerimizden bir an önce yardım bekliyoruz. Yardım yapılmazsa tarlalarımızı satmak zorunda kalacağız." dedi.

Şiddetli yağış sonrası Amik Ovası sular altında kaldı ViDEO



''YEMLERİMİZ VE HAYVANLARIMIZ SU ALTINDA''

Aşağıoba Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Kaplan da, "Köyümüz sular altında kaldı, ahırlarımız tahliye etmek zorundayız. Yemlerimiz ve hayvanlarımız su altında. Devletimizin bir an önce bize yardım etmesini istiyoruz." diye konuştu.



