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Siir'te PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi

Eruh ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyon sonucunda sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

DHA | 03.01.2020 - 11:34..
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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran' operasyonu düzenlendi.

3 SIĞINAK BULUNDU

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı saptanan 3 sığınağın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Yapılan aramalarda ise 3 savunma tipi el bombası, el bombası çantası, üzerinde saat bulunan zaman ayarlı ve devre kartlı el yapımı patlayıcı düzeneği ve termal silah dürbünü ile çok miktarda örgütsel doküman, yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Siir'te PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi

Siir'te PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi

Siir'te PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi

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