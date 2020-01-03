Siir'te PKK'ya ait 3 sığınak ele geçirildi

1 Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua Gücünü hidrojenden alan, dünyanın ilk süper yatının minyatür modeli, Monaco Yat Fuarı'nda sergilendi.

2 2019 yılı ihracatımız, 180 milyar 468 milyon dolara ulaştı Ticaret Bakanı Pekcan, dış ticaret değerlendirme toplantısında 2019 yılı ihracatımızın bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

3 Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayak bastı parası Zabıtalar tarafından makbuz karşılığında, işgaliye parası adı altında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

4 Öcalan'ın dayısının oğlu öldürüldü Kırmızı kategoride aranan PKK'lı Metin Arslan, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

5 Berkcan Okar ile grafik tasarım üzerine konuştuk Başarılı işleriyle adından söz ettiren Görsel Tasarımcı Berkcan Okar ile çok sevilen işleri ve grafik tasarım üzerine konuştuk…

6 Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Sarvan, "Cüneyt Çakır da VAR hakemi de ikili mücadele şeklinde değerlendirmiş. Bizim görüşümüz farklı" dedi.