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Sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı

Sultangazi'de bir otomobil sürücüsü, kendisini refüje sıkıştıran taksiden kaçmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İHA | 01.09.2019 - 09:32..
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TEM Otoyolu Gazi sapağında meydana gelen kazada, Gökhan Güloğlu idaresindeki otomobil sol şeritten seyir halindeyken bir anda önüne taksi çıktı.

Kendisini refüje sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene basan Güloğlu aracın kontrolünü kaybetti.

YARA ALMADAN KURTULDU

Önce refüje çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Gökhan Güloğlu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Güloğlu’nun alkollü olmadığı görüldü.

Sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı

Sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı ViDEO

"TAKSİCİ DURMADI"

Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Gökhan Güloğlu, “Otobandan giderken Gazi yolunun girişinde sol şeritten ilerliyordum. Taksi bir anda sol şeride girdi. Refüje sıkıştırınca ben de frene bastım araç durmadı. Vurmayayım diye kurtarmaya çalıştım lakin kurtaramayınca kaza yaptım. Taksici de bastı gitti zaten. Refüje kadar sıkıştırdı beni. Ben de frene bastım kurtarmadı. Ona çarpacaktım sola kaydırdım. Toparlayamadım, kaza yaptım. Kemerim takılıydı Allah’a şükür. Herhangi bir yerimde vuruk, ezik yok.” dedi.

Sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı

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