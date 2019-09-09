Sıla, Hazer Amani'nin menülerine dayanamıyor

Hayatımıza jüriliğini yaptığı yemek programıyla giren ünlü şef Hazer Amani'nin şu sıralar aklı sadece sevgilisi Sıla'da...

HAMUR İŞİ VE TATLILAR DİYETTEN VAZGEÇİRDİ

Yoğun bir konser temposunda olan Sıla'nın sağlıklı beslenmesi için elinden geleni yapan Amani, birbirinden lezzetli hamur işi ve tatlılara yöneldi. Bu durum sevgilisinin hoşuna gitse de kilo almak kaçınılmaz oldu.

4 KİLO ALDI

Hazer Amani'nin yaptığı menülere dayanamayan şarkıcı, diyet listeleri de askıya aldı. Çevresine ''Hazer'in yemekleri öyle güzel ki, diyet yapamıyorum.'' diye dert yanan Sıla, son 1,5 aydı 4 kilo aldı.

OTOMOBİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Hatırlanacağı gibi sevgililer geçen ocak ayında otomobilin içinde uyurken görüntülenmişti. Hazer Amani, ''Bir yemek programı projem var. Sıla'ya teklifte bulundum. İş görüşmesi, aşk yok.'' demişti.

ÜNLÜ ŞEF 6 YILLIK EŞİNDEN, SILA AHMET KURAL'DAN AYRILDI

Hazer Amani 6 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan mart ayında boşandı. Sıla da bilindiği üzere; şiddet gördüğü Ahmet Kural'dan 10 ay önce ayrıldı.