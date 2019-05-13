Hem silahla yaraladı hem de tekmelerle girişti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Lise Caddesi üzerinde ismi öğrenilmeyen bir kişi, kaldırımda beklerken kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

HEM VURDU HEM TEKMELEDİ

Araçtan inen saldırganlar 6 el ateş ederken, saldırganlardan biri de yere yığılan şahsı tekmeledikten sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıs ise ağır yaralandı.

DURUMU KRİTİK

Yaralı şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.