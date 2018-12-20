Şile'de dalgalarla boğuşan gemi görüntülendi

Şile'de dün kıyıya oturan ve 16 mürettebatı kurtarılan kargo gemisi havadan çekildi. Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu.

16 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

YABANCI UYRUKLU VAR

Biri Hintli, 3'ü Türk 12'si Azerbaycan vatandaşı olan gemi personelinden, 10'u Şile Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, geri kalanı da Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındılar. Gemiyi kurtarma çalışmaları ise henüz başlamadı.

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