Miss Turkey 2019'un büyük finali, dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı.

20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı.

"ONURLUYUM"

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi, Simay Rasimoğlu oldu. Rasimoğlu, "Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ülkemi dünyada temsil edeceğim için onurluyum." dedi.

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi ViDEO

1.88 boyunda olan yeni Türkiye Güzeli, 22 yaşında ve Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu. Rasimoğlu, yakın zamanda ekranlarda boy göstermese de sosyal medya hesabında oldukça aktif.

Miss Turkey 2019 finalistleri FOTO GALERİ

INSTAGRAM'DAKİ SİMAY

İşte Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu'nun, en doğal halleri: