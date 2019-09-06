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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Amsterdam'da evlenen çift tek celsede evliliklarını noktaladı.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 19:00..
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünyaevine girdi.

Burcu Kıratlı'nın dekolteli gelinliği o dönem olay olmuştu.

ADLİYEYE GELDİLER

Evlilikleri magazin dünyasının sıkı takibinde olan çift bugün Beykoz Adliyesi'ne gelerek tek celsede boşandı. Çiftin birlikteliği yalnızca 9 ay sürdü.

Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını silmişti.

FERHAT GÖÇER KRİZİ

Ferhat Göçer'in, geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilimi tırmandırmıştı. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı'yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş, ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı

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