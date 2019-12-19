Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a suç duyurusu

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aygün, ‘Yavaş ile ekibinin, TMMOB Mimarlar Odası’na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları’ tehdidi ile karşılaştığını iddia etti.

Aygün’ün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir hakkında ‘irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırılma’ talebiyle başvuruda bulundu.

"BU İŞ KARŞILIĞINDA ABİ SEN VERİRSİN"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Av. Ömer Koçak’ın, Aygün’e, “Bu iş karşılığında abi sen ne verirsin” dedikleri suç duyurusuna yansıdığı iddia edildi.

25 MİLYON TL İSTENDİ İDDİASI

Konuyu görüşmek üzere 13 Aralık günü düzenlenen ikinci toplantıda ise Av. Haydar Demir’in, 25 milyon TL verilmesi halinde istinafa gidileceğini söylediği; Aygün’ün de teklifi sert bir dille reddetti suç duyuruya yansıdı.

PARAYI VERMEYİNCE KAÇAK İNŞAAT MUAMELESİ GÖRDÜ

Aygün’ün itirazının ardından 16 Aralık’ta inşaatının, ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendiği aktarıldı.

Aygün’ün, suç duyurusunda inşaatının, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat muamelesi gördüğünü söylediği öğrenildi.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bugün basında yer alan “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleri hakkında Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur” haberleri nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.

Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP’li Belediye Meclis üyelerine “Siz bu kararı istinafa götürün, AKP ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim” ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır.

Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün’ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir."