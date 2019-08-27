Singapur'a satılan lüks yat nakliye ediliyor

Kocaeli Körfez ilçesindeki limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 18,7 ton ağırlığındaki lüks yatı, denizden alarak limana taşıdı.

LÜKS YAT NAKLİYE GEMİSİNE YÜKLENDİ

DP World'den yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'ndeki limanın, konteyner operasyonları dışında, özel ekipmanlar kullanarak genel kargo ve proje kargo operasyonlarında da hizmet verdiği kaydedildi.Bu operasyonlarda, konteyner gemilerine veya açık yük gemilerine özel ekipmanlar eşliğinde çeşitli ölçülerde makina parçası, transformatör, ekskavatör, boru, yat gibi kargoların yüklenip tahliye edildi.