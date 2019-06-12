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Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA | 12.06.2019 - 18:41..
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22 yaşındaki Muhammed Kadiroğlu'nun kullandığı 39 NJ 194 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kabalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım idaresindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İKİ ÖĞRENCİYE MEZAR OLDU

Meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon sürücüsü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ OLDUKLARI ANLAŞILDI

AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan cesetler, incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Bu arada, kazada yaşamını yitiren Muhammed Kadiroğlu ve Filiz Polat'ın Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.

Sinop'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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