taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7554
Euro
6.3728
Altın
1482.71
Borsa
100525.32
Gram Altın
274.342
Bitcoin
53831.07

Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Türkeli ilçesinde, otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücünün cansız bedenine, 1 gün sonra ulaşıldı.

İHA | 05.11.2019 - 21:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dursun Bozkurt idaresindeki  hafif ticari araç, Türkeli ilçesi Satı köyü mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Dursun Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

TAZİYE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORDU

Bir önceki gün yaşanan iş makinesi kazasında hayatını kaybeden bir tanıdığının evine gelerek, ailesine taziyede bulunduğu belirtilen Dursun Bozkurt'un, dönüş yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği tahmin ediliyor.

Kazadan bir gün sonra bulunan Bozkurt'un cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 yılı MTV tablosu

2020 yılı MTV tablosu

452
Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

358
Ahmet Altan'ın ilk sözleri

Ahmet Altan'ın ilk sözleri

209
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

274
Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

501
Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

430
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

492
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir