Sinop'ta kaza yapan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Dursun Bozkurt idaresindeki hafif ticari araç, Türkeli ilçesi Satı köyü mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Dursun Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

TAZİYE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORDU

Bir önceki gün yaşanan iş makinesi kazasında hayatını kaybeden bir tanıdığının evine gelerek, ailesine taziyede bulunduğu belirtilen Dursun Bozkurt'un, dönüş yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği tahmin ediliyor.

Kazadan bir gün sonra bulunan Bozkurt'un cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.