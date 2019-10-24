Rusya'da canı acıyınca terbiyecisine saldıran ayı

Rusya’ya bağlı Karelya şehrinde kurulan Petrozavodsk adlı sirkinde birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi.

AYI VE TERBİYECİSİ GÖSTERİ YAPTI

Son gösteri için sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı. Ayı eline aldığı el arabasını sürdü. Ardından ayı ile gösteri yapan terbiyeci, ayının arkasından dolaşıp önüne geçti.

BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN ISIRDI

Hayvan terbiyecisi ayıyı, zincirinden çekerek yeni bir gösteriye başlatmak istedi. Canı acıyan ayı, bir anda sirk görevlisine saldırarak terbiyecinin üzerine çıktı, boynundan ve göğsünden ısırdı.

Rusya’da sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine saldırdı

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATTI

Gösteriyi izleyen çocuklar ve aileler saldırıyla birlikte büyük korku yaşadı.

YARALI TERBİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sirk alanında bulunan bir görevli, ayıyı tekmeleyerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ayı bir süre sonra terbiyecinin üzerinden uzaklaştırıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Terbiyecinin tedavisi sürerken, vücudunda ezilmeler ve ısırmaya bağlı yaralar oluştuğu açıklandı.

SİRK KAPATILDI

Olayın ardından sirkin, geçici bir süre kapatıldığı belirtildi.