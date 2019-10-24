Rusya'da canı acıyınca terbiyecisine saldıran ayı

Rusya’ya bağlı Karelya şehrinde kurulan Petrozavodsk adlı sirkinde birçok hayvan ve gösterici, çocuklara ve ailelere yeteneklerini sergiledi.
AYI VE TERBİYECİSİ GÖSTERİ YAPTI
Son gösteri için sahneye bir ayı ve terbiyecisi çıktı. Ayı eline aldığı el arabasını sürdü. Ardından ayı ile gösteri yapan terbiyeci, ayının arkasından dolaşıp önüne geçti.
BOYNUNDAN VE GÖĞSÜNDEN ISIRDI
Hayvan terbiyecisi ayıyı, zincirinden çekerek yeni bir gösteriye başlatmak istedi. Canı acıyan ayı, bir anda sirk görevlisine saldırarak terbiyecinin üzerine çıktı, boynundan ve göğsünden ısırdı.
Rusya’da sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine saldırdı
ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATTI
Gösteriyi izleyen çocuklar ve aileler saldırıyla birlikte büyük korku yaşadı.
YARALI TERBİYECİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sirk alanında bulunan bir görevli, ayıyı tekmeleyerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ayı bir süre sonra terbiyecinin üzerinden uzaklaştırıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Terbiyecinin tedavisi sürerken, vücudunda ezilmeler ve ısırmaya bağlı yaralar oluştuğu açıklandı.
SİRK KAPATILDI
Olayın ardından sirkin, geçici bir süre kapatıldığı belirtildi.