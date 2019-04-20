Şırnak'ta kaçak kontrolüne giden görevlilere saldırı

Dicle Elektrik; Güneydoğu’daki tüketicilere daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak için çeşitli projeler geliştirdi. Şirket, 5 yıllık özelleştirme sürecinde ise 2 milyar liraya yakın yatırım yaptı.

Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü’ne bağlı enerji kayıpları biriminde görevli ekipler, planlı çalışma kapsamında dün sabah 2 araç ile merkez Geçitboyu köyüne gitmek için yola çıktı.

KENDİLERİNİ KÖY KORUYUCUSU OLARAK TANITTILAR

Köy girişinde güvenlik önlemi almaları için gelecek olan jandarmaları bekleyen ekipteki görevlilerin yanına gelen 2 kişi, kendilerini geçişi köy korucusu olarak tanıttı.

GÖREVLİLERE YUMRUK ATTI

Köye girmemeleri yönünde uyarıda bulunan kişilere Dicle Elektrik’te çalıştıklarını bildiren ekipteki görevliler, jandarmayı beklediklerini ve köyde çalışma yapacaklarını bildirdi.

Bahse konu kişiler, ekiptekilerden kimliklerini göstermelerini istedi. Kimlikleri kontrol eden kişiler, aniden ekipteki görevlilerden birini yumruklamaya başladılar. Bunun üzerine Dicle Elektrik çalışanları, buradan araçlarına binerek uzaklaştı.

Kaçak kontrolüne giden ekibe saldırı VİDEO



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Saldırganlar, önce kaçan görevlilerin bindiği Dicle Elektrik’e ait şirket araçlarını taşladı. Araçları hasar gören görevliler, buna rağmen kaçmayı başardı. Ancak saldırganlar, görevlileri kendi araçları ile takip etmeye başladı.

Takip, Şırnak girişindeki güvenlik noktasında sona erdi. Polisi gören saldırganlar geri dönerken, canlarını zor kurtaran Dicle Elektrik enerji kayıpları birimi çalışanları, polise ifade verdikten sonra saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.