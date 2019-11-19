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Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, tarihi Karahisar Kalesi ile birleşince, seyirlik bir manzara oluşturdu.

AA | 19.11.2019 - 01:35..
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Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, sisler içinde kalan 226 metre yükseklikteki kalenin bu manzarasını drone kamerası ile fotoğraflayarak adeta ölümsüzleştirdi.

Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara

SİSLER İÇİNDEKİ KALE VE GÜNEŞİN AYDINLATTIĞI KENT

Fotoğrafta bir tarafı sisler içinde kalan kale ve şehir görünürken diğer tarafta güneşin aydınlattığı şehir yer alıyor. Selek’in bu fotoğrafı sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Selek, yaptığı açıklamada, birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun sis oluştuğunu kaydetti.

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

FOTOĞRAFÇILAR İÇİN EŞSİZ MANZARALAR

Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunduğunu belirten Selek, şöyle devam etti:

"Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi’nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarası ile karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni büyülemişti. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Beni büyüleyen manzara herkesi etkilemişti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyon’umuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur."

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi


Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi


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